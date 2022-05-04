Дрогба: «Горжусь тем, что Мане побил мой рекорд»

Бывший нападающий «Челси» с сборной Кот-д’Ивуа́ра Дидье Дрогба отреагировал на то, что форвард «Ливерпуля» Садио Мане побил его рекорд в Лиге чемпионов.

Напомним, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (3:2) Мане забил свой 15-й мяч в плей-офф главного клубного турнира Европы. Таким образом, 30-летний сенегалец побил голевой рекорд Дрогба среди африканских футболистов на этой стадии турнира.

«Я по-настоящему горжусь этим. Рекорды созданы для того, чтобы их побивали», — заявил Дрогба в эфире Canal +.

Помимо Мане, ивуариец отметил и его партнёра по мерсисайдской команде Мохамеда Салаха, назвав обоих игроков лучшими африканскими футболистами на сегодняшний день.