Голкипер «Вильярреала» вышел из молчания и поблагодарил фанатов

Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи вышел из молчания впервые после ошибки в игре с «Ливерпулем» и поблагодарил фанатов.

«Сегодня «Вильярреал» больше, чем был вчера, и это действительно важно: увидеть нашу эмблему среди четырех лучших клубов Европы — это то, чем можно гордиться и хранить эту память всегда. Спасибо, что были вместе с нами», - написал вратарь в своих соцсетях.

Рульи совершил ошибку в ответном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Впрочем, счет к тому моменту по сумме двух встреч уже был в пользу английского клуба, который уверенно вышел в финал турнира.

На фоне неудачного выступления Рульи, появилась информация, что «Вильярреал» заинтересован в покупке голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги.