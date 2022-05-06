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Чемпионат Испании. Ла Лига

Голкипер «Вильярреала» вышел из молчания и поблагодарил фанатов

06 Мая 2022 • 11:29 Комментировать
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
окончен

Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи вышел из молчания впервые после ошибки в игре с «Ливерпулем» и поблагодарил фанатов.

«Сегодня «Вильярреал» больше, чем был вчера, и это действительно важно: увидеть нашу эмблему среди четырех лучших клубов Европы — это то, чем можно гордиться и хранить эту память всегда. Спасибо, что были вместе с нами», - написал вратарь в своих соцсетях.

Рульи совершил ошибку в ответном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Впрочем, счет к тому моменту по сумме двух встреч уже был в пользу английского клуба, который уверенно вышел в финал турнира.

На фоне неудачного выступления Рульи, появилась информация, что «Вильярреал» заинтересован в покупке голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Херонимо Рульи
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