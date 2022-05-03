Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Клопп об ответном матче с «Вильярреалом»: «Ливерпуль» должен быть готов терпеть

03 Мая 2022 • 09:46 Комментировать
Вильярреал
...
Ливерпуль
4.80 4.05 1.70
Через 10 ч. 28 мин.

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего ответного поединка в полуфинале Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

Клопп сказал, что футболисты «Ливерпуля» должны быть готовы к тому, чтобы терпеть и придавать игре правильное направление. Немецкий специалист отметил, что нужно действовать чётко в обороне, но, при этом, оставаться эмоциональными и заряженными на победу.

Напомним, что в первом матче подопечные Клоппа одержали победу над «Вильярреалом» со счётом 2:0. Ответный поединок состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Лига Чемпионов Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.05  22:00 Вильярреал ... Ливерпуль 5.00 4.10 1.68
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Мая
11:13 · Лига чемпионов
Эмери: «Вильярреал» всегда хорошо играет дома
09:46 · Лига чемпионов
Клопп об ответном матче с «Вильярреалом»: «Ливерпуль» должен быть готов терпеть
00:09 · Лига чемпионов
13 клубов уже обеспечили участие в Лиге чемпионов 2022/23
02 Мая
21:21 · Лига чемпионов
Тарханов: «Было бы очень плохо, если навсегда отстранили, а так – можем играть через год, как снимут санкции»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Евгений Ловчев: «На международную арену мы без сомнения вернёмся» 1
21:05 · Лига Европы
Борис Игнатьев - об отстранении российских клубов от еврокубков: «Надеялся на Чеферина, а сейчас уже не знаю»
20:49 · Лига чемпионов
Стало известно, кто заменит «Зенит» в Лиге чемпионов
20:24 · Лига Европы
Жуков прокомментировал отстранение российских клубов от нового сезона еврокубков
19:39 · Лига чемпионов
Данджума может пропустить ответный матч «Вильярреала» с «Ливерпулем»
18:36 · Лига чемпионов
Клопп: «Мы попытаемся победить «Вильярреал» на выезде»
17:49 · Лига чемпионов
Салах ещё не знает, будет ли продлевать контракт с «Ливерпулем»
17:42 · Лига чемпионов
Алаба не поможет «Реалу» в ответном матче против «Манчестер Сити»
16:52 · Лига чемпионов
Трент о матче с «Вильярреалом»: «У нас хорошее преимущество, но порой это может быть опасно»
16:38 · Лига чемпионов
Клопп о выездной серии в Лиге чемпионов: «Мы были стабильны в каждом матче»
16:04 · Лига чемпионов
Эмери: «Завтра мы должны выдать идеальный матч»
Все новости
Рекомендуем