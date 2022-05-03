Клопп об ответном матче с «Вильярреалом»: «Ливерпуль» должен быть готов терпеть

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего ответного поединка в полуфинале Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

Клопп сказал, что футболисты «Ливерпуля» должны быть готовы к тому, чтобы терпеть и придавать игре правильное направление. Немецкий специалист отметил, что нужно действовать чётко в обороне, но, при этом, оставаться эмоциональными и заряженными на победу.

Напомним, что в первом матче подопечные Клоппа одержали победу над «Вильярреалом» со счётом 2:0. Ответный поединок состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.