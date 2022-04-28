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Лига чемпионов

Ло Чельсо верит в то, что «Вильярреал» способен пройти «Ливерпуль»

28 Апреля 2022 • 09:42 Комментировать
Вильярреал
...
Ливерпуль
03.05 22:00

Полузащитник «Вильярреала» Джованни Ло Чельсо прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Аргентинский хавбек считает, что «жёлтая субмарина» всё ещё сохраняет шансы на выход в финал турнира.

«Мы знали, что едем на очень непростой стадион играть против одной из лучших команд Европы. Мы комфортно чувствуем себя на своём поле, поэтому думаю, что ещё ничего не решено», — цитирует Ло Чельсо пресс-служба УЕФА.

Напомним, ответный матч этого противостояния состоится во вторник, 3 мая. Встреча пройдёт в Испании и начнётся в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Джовани Ло Чельсо
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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