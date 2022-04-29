Капелло: «Вильярреал не соответствует уровню сегодняшнего «Ливерпуля»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» (2:0).

Итальянский специалист похвалил мерсисайдцев за игру в атаке, а также отметил, что «Вильярреал» не соответствует уровню сегодняшнего «Ливерпуля», который, по мнению Капелло, является фаворитом турнира.

«Не скажу, что «Вильярреал» был плох, но это не уровень сегодняшнего «Ливерпуля». Они неплохо оборонялись, но для положительного результата этого мало», — приводит слова Капелло «РБК Спорт».

Напомним, ответный матч этого противостояния состоится во вторник, 3 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.