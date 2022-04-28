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Клопп: «Если вы не Месси или Роналду, для завоевания «Золотого мяча» нужно что-то выиграть»

28 Апреля 2022 • 10:15 Комментировать
Вильярреал
...
Ливерпуль
03.05 22:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, способен ли нападающий мерсисайдцев Садио Мане выиграть «Золотой мяч».

«Садио — выдающийся игрок, но я не имею никакого отношения к номинации «Золотой мяч». Исторически сложилось так, что для завоевания этой награды необходимо что-то выиграть, если только вы не Месси или Роналду», — приводит слова Клоппа официальный сайт английского клуба.

Напомним, действующим обладателем «Золотого мяча» является форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

В текущем сезон 30-летний Мане провёл в составе «Ливерпуля» 44 матча, в которых забил 20 мячей и отдал три результативные передачи. В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» сенегалец забил гол и помог своей команде одержать уверенную победу (2:0). Ответная встреча состоится во вторник, 3 мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Криштиану Роналду Лионель Месси Юрген Клопп Садио Мане
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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