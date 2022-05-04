Ван Дейк процитировал установку Клоппа в перерыве матча против «Вильярреала»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк дал оценку ключевым событиям ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Вильярреала» (3:2). Также он передал слова главного тренера «красных» Юргена Клоппа в перерыве.

- «Играйте в футбол «Ливерпуля», так, как действовали на протяжении сезона. Заберите мяч, много движения с ним и перед последней линией. Также меняйте скорость игры. Покажите, насколько вам хочется попасть в финал», - передал слова наставника ван Дейк в интервью BT Sport.

- Второй тайм был выдающимся. Мы быстро возвращали мяч, и уверен, что сопернику было сложно угнаться за темпом и нашими рывками. Если судить по второму тайму, мы победили заслуженно, - добавил защитник.

В финале «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» или «Реала».