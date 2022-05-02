Салах ещё не знает, будет ли продлевать контракт с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не может определиться насчёт своего будущего. Контракт египетского форварда с мерсисайдцами истекает летом 2023 года, но футболист по прежнему сомневается в том, стоит ли ему продлевать соглашение.

Согласно Daily Telegraph, футболист может быть продан уже этим летом, так как «Ливерпуль» не хочет терять его бесплатно. Одним из заинтересованных клубов ранее числился туринский «Ювентус». Также на Салаха претендует «ПСЖ».

Напомним, Салах присоединился к «Ливерпулю» летом 2017 года из «Ромы». С тех пор египтянин выиграл с мерсисайдским клубом Кубок лиги, Лигу чемпионов, АПЛ, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Англии и Клубный чемпионат мира.