Где смотреть матч «Вильярреал» - «Ливерпуль» онлайн

Во вторник вечером первого финалиста Лиги чемпионов определят «Вильярреал» и «Ливерпуль».

Трансляцию поединка на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» смотрите в 22:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Ливерпуль» создал для себя определённый задел, обыграв «Вильярреал» на своём поле в первом полуфинале Лиги чемпионов со счётом 2:0. Спустя шесть дней команды встретятся снова – теперь в Испании. «Подводники» Унаи Эмери постараются отыграться и сотворить ещё одну сенсацию, выйдя в финал.