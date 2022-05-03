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Где смотреть матч «Вильярреал» - «Ливерпуль» онлайн

03 Мая 2022 • 03:33 Комментировать
Вильярреал
...
Ливерпуль
4.80 4.05 1.70
Через 16 ч. 37 мин.

Во вторник вечером первого финалиста Лиги чемпионов определят «Вильярреал» и «Ливерпуль».

Трансляцию поединка на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» смотрите в 22:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Ливерпуль» создал для себя определённый задел, обыграв «Вильярреал» на своём поле в первом полуфинале Лиги чемпионов со счётом 2:0. Спустя шесть дней команды встретятся снова – теперь в Испании. «Подводники» Унаи Эмери постараются отыграться и сотворить ещё одну сенсацию, выйдя в финал.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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03.05  22:00 Вильярреал ... Ливерпуль 5.00 4.10 1.68
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