Фабиньо объяснил, почему не отдал мяч Мане перед голевым ударом

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо стал автором первого гола своей команды в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (3:2) и помог партнерам сделать камбэк. После победы бразилец дал комментарий по игре.

- Соперник отдался по полной в первом тайме. А вот затем мы контролировали ход игры. Мы отличились трижды и могли забивать четвертый мяч. В итоге мы в финале, - заявил Фабиньо BT Sport.

- Сначала я подумал, что стоит отдать передачу, - добавил хавбек, отвечая на вопрос о своем результативном ударе. - Но я подумал, что Садио [Мане] в офсайде. Я принял решение бить, и это был лучший выбор. Я был чертовски счастлив этому голу.

Напомним, что «красные» победили со счетом 3:2, хотя проиграли первый тайм с разницей в два гола.