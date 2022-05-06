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Лига чемпионов

Робертсон: «То, как «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов — невероятно»

06 Мая 2022 • 12:46 Комментировать
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
окончен

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Футболист отметил, что помимо финала 2018 года, мерсисайдцы до сих пор вспоминают поражение от «сливочных» в четвертьфинале прошлогоднего розыгрыша и хотят реабилитироваться за то обидное поражение.

«То, как «Реал» вышел в финал — невероятно, нас ждёт сложный матч. Мы уже играли с этим клубом в финале, но тогда всё пошло не так, как нам хотелось. Мы постараемся исправиться в этот раз», — приводит слова Робертсона официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, финальный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Эндрю Робертсон
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