Робертсон: «То, как «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов — невероятно»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Футболист отметил, что помимо финала 2018 года, мерсисайдцы до сих пор вспоминают поражение от «сливочных» в четвертьфинале прошлогоднего розыгрыша и хотят реабилитироваться за то обидное поражение.

«То, как «Реал» вышел в финал — невероятно, нас ждёт сложный матч. Мы уже играли с этим клубом в финале, но тогда всё пошло не так, как нам хотелось. Мы постараемся исправиться в этот раз», — приводит слова Робертсона официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, финальный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс».