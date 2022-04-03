Аллегри: Мне не нужно дополнительно настраивать игроков на матч с «Интером»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в итальянском чемпионате с миланским «Интером».

Аллегри сказал, что «Интер» является главным фаворитом в борьбе за скудетто в этом сезоне, по крайней мере, до матча с «Ювентусом». Массимилиано отметил, что ему не нужно как-то дополнительно настраивать и мотивировать своих футболистов на матч с «Интером».

Напомним, что центральный поединок 31-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Интером» состоится сегодня в 21.45 по московскому времени.