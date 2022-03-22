Балотелли назвал своего любимого тренера

Марио Балотелли выступает в турецком клубе «Адана Демирспор», но он с ностальгией вспоминает свои прошлые успехи, особенно в связке с таким тренером, как Роберто Манчини. Он сотрудничал с ним в «Манчестер Сити», и теперь с теплотой вспоминает те времена.

- Манчини - это тренер, с которым у меня особая связь, для моей карьеры. Он доверился мне в «Интере», хотя у него был огромный выбор нападающих. Не каждый тренер тогда поступил бы таким образом. Но и с Пранделли я отлично работал, он больше старался брать пряником, чем кнутом, и это нравилось мне, - пояснил Балотелли, слова которого цитирует телеканал DAZN.