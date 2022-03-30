«Интер» подыскал замену Перишичу

Миланский «Интер» определился с трансферными целями на случай ухода Ивана Перишича.

«Нерадзурри» всё ещё сохраняют надежды на подписание нового контракта с хорватом, но не могут удовлетворить его текущие запросы: Перишич требует трёхлетний договор с зарплатой в 5 млн евро за год, в то время как «Интер» готов предложить лишь двухлетнее соглашение с зарплатой в 3,5 млн и 500 тыс в виде бонусов.

В качестве главных кандидатов на замену 33-летнему крайнему полузащитнику рассматриваются Филип Костич из франкфуртского «Айнтрахта» и Рами Бенсебаини из мёнхенгладбахской «Боруссии», передаёт Calciomercato.

29-летний Костич оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро, а 26-летний Бенсебаини – в 17 млн.