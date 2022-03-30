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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» подыскал замену Перишичу

30 Марта 2022 • 21:51 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
2.80 3.35 2.50
03.04 21:45

Миланский «Интер» определился с трансферными целями на случай ухода Ивана Перишича.

«Нерадзурри» всё ещё сохраняют надежды на подписание нового контракта с хорватом, но не могут удовлетворить его текущие запросы: Перишич требует трёхлетний договор с зарплатой в 5 млн евро за год, в то время как «Интер» готов предложить лишь двухлетнее соглашение с зарплатой в 3,5 млн и 500 тыс в виде бонусов.

В качестве главных кандидатов на замену 33-летнему крайнему полузащитнику рассматриваются Филип Костич из франкфуртского «Айнтрахта» и Рами Бенсебаини из мёнхенгладбахской «Боруссии», передаёт Calciomercato.

29-летний Костич оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро, а 26-летний Бенсебаини – в 17 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Иван Перишич Филип Костич Рами Бенсебаини
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