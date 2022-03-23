Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ещё один футболист «Интера» заразился коронавирусом

23 Марта 2022 • 00:47 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
2.75 3.30 2.60
03.04 21:45

Еще одна потеря в стане миланского «Интера» из-за коронавируса выбыл из строя уругваец Матиас Весино. Об этом сообщают уругвайские источники, в частности, Ovacion. Впрочем, если сборная Уругвая отсутствие Весино почувствует, так как ей предстоят отборочные матчи к чемпионату мира, то «Интер» вряд ли - ближайшие игры миланского клуба состоятся лишь через полторы недели, а к тому моменту 30-летний Весино наверняка придет в себя. Ранее из строя из-за «»коронавируса выбыл Лаутаро Мартинес.

На счету Весино в текущем сезоне 16 матчей и один забитый гол. В составе «Интера» уругвайский игрок выступает с 2017 года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Матиас Весино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
00:47 · Италия. Серия А
Ещё один футболист «Интера» заразился коронавирусом
22 Марта
22:45 · Италия. Серия Б
«Брешия» снова стремится избавиться от Филиппо Индзаги
22:38 · Италия. Серия А
Дибала перейдёт в «ПСЖ», если Леонардо останется в клубе
22:25 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Если я завершу карьеру, то больше всего будут страдать окружающие»
22:17 · Италия. Серия А
Абрахам: «Я до сих пор смотрю на Моуринью как на идола»
22:06 · Италия. Серия А
Матуиди озабочен: «Заменить Дибалу будет непросто»
21:26 · Англия. Премьер-лига
Лукаку звонил руководству «Интера», он готов пойти на понижение зарплаты
21:04 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Нахожусь в панике, когда думаю о завершении карьеры»
20:00 · Италия. Серия А
Янкуловски: «Милан» компенсирует отсутствие опыта невероятным желанием»
19:58 · Италия. Серия А
Ориги и «Милан» договорились
19:41 · Италия. Серия А
Майка Ричардс: «Я всегда верил в Абрахама»
19:23 · Италия. Серия А
Абрахам: «Я влюбился в «Рому»
18:14 · Италия. Серия А
Кесси подпишет с «Барселоной» четырехлетний контракт
16:12 · Италия. Серия А
«Милан» присматривается к Берарди
16:09 · Италия. Серия А
Адани: «Интер» должен подписывать Дибалу десять раз из десяти 3
Все новости
Рекомендуем