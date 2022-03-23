Ещё один футболист «Интера» заразился коронавирусом

Еще одна потеря в стане миланского «Интера» из-за коронавируса выбыл из строя уругваец Матиас Весино. Об этом сообщают уругвайские источники, в частности, Ovacion. Впрочем, если сборная Уругвая отсутствие Весино почувствует, так как ей предстоят отборочные матчи к чемпионату мира, то «Интер» вряд ли - ближайшие игры миланского клуба состоятся лишь через полторы недели, а к тому моменту 30-летний Весино наверняка придет в себя. Ранее из строя из-за «»коронавируса выбыл Лаутаро Мартинес.

На счету Весино в текущем сезоне 16 матчей и один забитый гол. В составе «Интера» уругвайский игрок выступает с 2017 года.