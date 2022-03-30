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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» интересуется левым защитником «Ривер Плейта» Анхилери

30 Марта 2022 • 20:21 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
2.80 3.35 2.50
03.04 21:45

Защитник «Ривер Плейта» Фабрицио Анхилери привлек к себе внимание «Интера», сообщило издание Radio Continental.

Источник утверждает, что руководство миланского клуба рассматривает 28-летнего аргентинца в качестве замены хорвату Ивану Перешичу. Отметим, что контракт с Иваном истекает летом этого года, при этом новое соглашение еще не достигнуто.

Сообщается, что «Интер» рассматривает вариант с Анхилери как запасной, так как игрок не имеет опыта игры в европейских чемпионатах.

28-летний аргентинец имеет действующий контракт с «Ривер Плейтом», который истекает летом этого года. Согласно порталу Transfermarkt стоимость футболиста на трансферном рынке составляет четыре миллиона евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Ривер Плейт Фабрицио Анхилери
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