«Интер» интересуется левым защитником «Ривер Плейта» Анхилери

Защитник «Ривер Плейта» Фабрицио Анхилери привлек к себе внимание «Интера», сообщило издание Radio Continental.

Источник утверждает, что руководство миланского клуба рассматривает 28-летнего аргентинца в качестве замены хорвату Ивану Перешичу. Отметим, что контракт с Иваном истекает летом этого года, при этом новое соглашение еще не достигнуто.

Сообщается, что «Интер» рассматривает вариант с Анхилери как запасной, так как игрок не имеет опыта игры в европейских чемпионатах.

28-летний аргентинец имеет действующий контракт с «Ривер Плейтом», который истекает летом этого года. Согласно порталу Transfermarkt стоимость футболиста на трансферном рынке составляет четыре миллиона евро.