«Ювентус» решил продать Алекса Сандро

Крайний защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро может быть продан своим клубом в ближайшие месяцы.

Контракт 31-летнего бразильца истекает в следующем году. Руководство туринцев не хотело бы отпускать левого латераля бесплатно свободным агентом, поэтому планирует продать его нынешним летом, о чём сообщает Calciomercato.

По информации источника, заменить Сандро в «Ювентусе» могут Эмерсон Палмьери из лондонского «Челси» и Оуэн Вейндал из нидерландского «АЗ Алкмар».

Алекс Сандро выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провёл на поле 31 матч, по разу отметившись голом и результативной передачей.