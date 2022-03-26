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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» решил продать Алекса Сандро

26 Марта 2022 • 20:16 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
2.75 3.30 2.60
03.04 21:45

Крайний защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро может быть продан своим клубом в ближайшие месяцы.

Контракт 31-летнего бразильца истекает в следующем году. Руководство туринцев не хотело бы отпускать левого латераля бесплатно свободным агентом, поэтому планирует продать его нынешним летом, о чём сообщает Calciomercato.

По информации источника, заменить Сандро в «Ювентусе» могут Эмерсон Палмьери из лондонского «Челси» и Оуэн Вейндал из нидерландского «АЗ Алкмар».

Алекс Сандро выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провёл на поле 31 матч, по разу отметившись голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алекс Сандро
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