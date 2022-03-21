«Ювентус» пополнил число претендентов на Араухо

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

23-летний футболист привлекает к себе интерес топ-клубов не только уверенной игрой, но и истекающим через год контрактом. Известно, что «Барселона» хотела бы продлить соглашение уругвайца, но пока не может достичь с ним договорённости.

Центрбек «сине-гранатовых» интересен «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», а новым претендентом на его подписание, по информации Fichajes, стал итальянский «Ювентус», ведущий поиски долгосрочной замены Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

Рональд Араухо провёл 33 матча за «Барселону» в текущем сезоне, отметившись 4 голами. Его рыночная цена, согласно Transfermarkt, составляет 40 млн евро.