Верховод: «Расставание с Дибалой - правильный шаг»

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Пьетро Верховод считает правильным расставание с Пауло Дибалой, который не захотел продлевать свой контракт после семи лет выступлений в «Ювентусе».

- Я думаю, что «Ювентус» принял самое верное решение. Дибала - отличный игрок, потрясающий с технической точки зрения, но он далеко не столь хорош в смысле менталитета. У него множество проблем, и, как мне кажется, он не повзрослел за все эти годы в «Ювентусе». Но я не думаю, что его будет сложно заменить, в истории клуба были и другие большие игроки, и всем им находилась замена, - заявил Верховод, слова которого прозвучали в эфире TMW Radio.