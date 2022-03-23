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Чемпионат Италии. Серия А

Верховод: «Расставание с Дибалой - правильный шаг»

23 Марта 2022 • 06:29 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
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03.04 21:45

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Пьетро Верховод считает правильным расставание с Пауло Дибалой, который не захотел продлевать свой контракт после семи лет выступлений в «Ювентусе».

- Я думаю, что «Ювентус» принял самое верное решение. Дибала - отличный игрок, потрясающий с технической точки зрения, но он далеко не столь хорош в смысле менталитета. У него множество проблем, и, как мне кажется, он не повзрослел за все эти годы в «Ювентусе». Но я не думаю, что его будет сложно заменить, в истории клуба были и другие большие игроки, и всем им находилась замена, - заявил Верховод, слова которого прозвучали в эфире TMW Radio.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала Пьетро Верховод
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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