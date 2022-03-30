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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Ювентуса» рассказал, как на команду повлиял уход Роналду

30 Марта 2022 • 23:06 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
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03.04 21:45

Латераль туринского «Ювентуса» Данило поделился мыслями относительно того, как команда справляется без ушедшего прошлым летом Роналду.

«Это естественно, что на команду влияет уход футболиста с такими качествами. Особенно учитывая ту неопределённость, которая была в этом вопросе до последнего дня трансферного окна, – отметил 30-летний бразилец. – Роналду был для нас ключевой фигурой на поле, поэтому, чтобы компенсировать его уход, нам пришлось коллективно разделить между собой те голы и голевые моменты, которые он генерировал в одиночку», – рассказал Данило в интвервью ESPN.

Напомним, что Криштиану Роналду перебрался из «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» 31 августа 2021 года за 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Данило
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