Защитник «Ювентуса» рассказал, как на команду повлиял уход Роналду

Латераль туринского «Ювентуса» Данило поделился мыслями относительно того, как команда справляется без ушедшего прошлым летом Роналду.

«Это естественно, что на команду влияет уход футболиста с такими качествами. Особенно учитывая ту неопределённость, которая была в этом вопросе до последнего дня трансферного окна, – отметил 30-летний бразилец. – Роналду был для нас ключевой фигурой на поле, поэтому, чтобы компенсировать его уход, нам пришлось коллективно разделить между собой те голы и голевые моменты, которые он генерировал в одиночку», – рассказал Данило в интвервью ESPN.

Напомним, что Криштиану Роналду перебрался из «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» 31 августа 2021 года за 15 млн евро.