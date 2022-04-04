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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр: «Приятно побеждать, даже когда играешь не идеально»

04 Апреля 2022 • 10:43 Комментировать
Ювентус
0:1
Интер Милан
окончен

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр признался, что «Интер» не показал свою лучшую игру против «Ювентуса», но тем не менее рад победе.

«Очки бесценны, мы знали, насколько важной была эта игра, и соперник, с которым мы столкнулись. Я действительно горжусь своей командой, мы боролись до последней минуты, результат налицо», - сказал центральный защитник в интервью DAZN.

В минувшем туре Серии А «Интер» в гостях обыграл «Ювентус» с минимальным счетом благодаря голу Чалханоглу.

«Возможно, нам не хватает остроты по сравнению с началом сезона, но важно и приятно побеждать, даже когда играешь не так хорошо», - отметил Шкриньяр.

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Евро-Футбол.Ру,
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