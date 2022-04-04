Ханданович о фоле Кьеллини: «Он извинился, и это нормально»

Голкипер «Интера» прокомментировал результат матча с «Ювентусом», а также выразил свое мнение по поводу инцидента с Джорджо Кьеллини.

«Это был фол и Кьеллини это знает. Если бы мяч пересек линию, он был бы запрещен. Он извинился, и это нормально», — сказал вратарь об эпизоде в первом тайме, когда «Ювентус» имел возможность открыть счет.

Также он поделился мнением о результате матча.

«Эта победа имеет большое значение. Мы не создали многого, но проявили индивидуальность, и теперь полны энтузиазма», — сказал Ханданович в интервью DAZN.

В прошедшем туре Серии А «Интер» обыграл с минимальным счетом «Ювентус» и продолжил борьбу за скудетто.