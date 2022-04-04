Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович о фоле Кьеллини: «Он извинился, и это нормально»

04 Апреля 2022 • 11:58 Комментировать
Ювентус
0:1
Интер Милан
окончен

Голкипер «Интера» прокомментировал результат матча с «Ювентусом», а также выразил свое мнение по поводу инцидента с Джорджо Кьеллини.

«Это был фол и Кьеллини это знает. Если бы мяч пересек линию, он был бы запрещен. Он извинился, и это нормально», — сказал вратарь об эпизоде в первом тайме, когда «Ювентус» имел возможность открыть счет.

Также он поделился мнением о результате матча.

«Эта победа имеет большое значение. Мы не создали многого, но проявили индивидуальность, и теперь полны энтузиазма», — сказал Ханданович в интервью DAZN.

В прошедшем туре Серии А «Интер» обыграл с минимальным счетом «Ювентус» и продолжил борьбу за скудетто.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джорджо Кьеллини Самир Ханданович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.04  19:30 Верона ... Дженоа 1.72 3.80 5.00
04.04  21:45 Милан ... Болонья 1.44 4.70 7.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
13:35 · Англия. Премьер-лига
Абрахам о возвращении в «Челси»: «Не исключено, что это произойдёт в будущем»
13:32 · Италия. Серия А
Локателли выбыл на три недели
13:25 · Италия. Серия А
Дель Пьеро о Влаховиче: «Он намного выше меня, крупнее меня, но он не такой красивый, как я»
12:03 · Италия. Серия А
Индзаги пока отказывается продлевать контракт с «Интером»
11:58 · Италия. Серия А
Ханданович о фоле Кьеллини: «Он извинился, и это нормально»
10:59 · Италия. Серия А
Гасперини: Это точно не лучший сезон для попадания в Лигу чемпионов
10:43 · Италия. Серия А
Шкриньяр: «Приятно побеждать, даже когда играешь не идеально»
10:01 · Италия. Серия А
«Лацио» готов продлить контракт с Сарри
09:41 · Голландия. Эредивизие
Онана подписал контракт с «Интером», Ханданович не против
09:34 · Италия. Серия А
Боссы «Торино» назвали сумму, за которую готовы отпустить Бремера
08:22 · Италия. Серия А
Рабио: Судьбу матча с «Интером» решил судья
08:12 · Италия. Серия А
Индзаги: «Ювентус» не доставил нам много проблем
01:50 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги не спешит с выводами
01:21 · Италия. Серия А
«Интер» не проиграл «Ювентусу» ни в одном из обоих матчей сезона впервые с 2008-2009
01:10 · Италия. Серия А
Рабио: «Судья решил исход матча» 1
Все новости
Рекомендуем