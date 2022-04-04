Аллегри доволен судейством в матче «Ювентус» – «Интер»

Главный тренер «Ювентуса» похвалил работу судейской бригады во вчерашнем матче, который завершился победой «Интера» с минимальным счётом.

«Поражения – часть футбола. Нам нужно продолжать бороться, ведь сезон ещё не завершён. Места на вершине теперь недосягаемы, но нам следует опасаться «Ромы» Жозе Моуринью, которая занимает строчку за нами, а также «Фиорентины» в полуфинале Кубка Италии.

Иррати [арбитр матча «Ювентус» – «Интер»] отработал очень хорошо. Время от времени решения принимаются то в одну, то в другую сторону», – цитирует Массимилиано Аллегри Football-Italia.