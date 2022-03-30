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Чемпионат Италии. Серия А

Перишич и «Интер» пока не могут договориться о новом контракте

30 Марта 2022 • 15:53 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
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03.04 21:45
Иван Перишич в летнее межсезонье может покинуть миланский «Интер» в качестве свободного агента, так как не может согласовать с руководством условия нового соглашения. Отмечается, что между футболистом и клубом есть некие разногласия касательно срока нового контракта и его финансовой составляющей.
 
33-летний Перишич требует от «Интера» трёхлетний контракт с окладом в 5 миллионов евро в год. Руководство «нерадзурри» осознаёт важность футболиста для команды, поэтому хочет сохранить его в составе в следующем сезоне. «Интер» предложил хорвату новое соглашение на 2 года с зарплатой в 4 миллиона в год + бонусы, но Перишич не согласился на такие условия.
 
Напомним, что в этом сезоне футболист забил за «Интер» 5 голов в Серии А, а также отметился двумя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Иван Перишич
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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