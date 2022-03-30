Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нацелился на Ангилери

30 Марта 2022 • 19:49 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
2.80 3.35 2.50
03.04 21:45
Миланский «Интер» в летнее межсезонье попытается приобрести защитника аргентинского «Ривер Плейта» Фабрицио Ангилери. Как сообщает Football Italia, футболист является одним из предпочтительных вариантов для «нерадзурри» на усиление обороны.
 
На данный момент Ангилери не намерен продлевать контракт с «Ривер Плейтом». Этим готов воспользоваться «Интер», который хочет бесплатно заполучить игрока следующим летом. Вполне возможно, что аргентинец покупается в качестве потенциальной замены Ивану Перишичу, который пока что не может согласовать с руководством «Интера» новое соглашение.
 
Отметим, что у Ангилери также есть итальянский паспорт, поэтому футболист не нарушит в команде дозволенный лимит иностранцев.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ривер Плейт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
19:49 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на Ангилери
19:40 · Италия. Серия А
Моуринью летом планирует значительно обновить состав «Ромы»
18:24 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на защитника «Болоньи»
18:23 · Италия. Серия А
Канчельскис не исключает возвращения Кокорина в Россию
17:31 · Италия. Серия А
Пинамонти рассказал о влиянии Лукаку на его игру
17:12 · Италия. Серия А
Спинаццола приступает к тренировкам с общей группой 1
16:31 · Италия. Серия А
Агент Абрахама в ближайшие 4 года получит 800 тысяч евро от «Ромы»
15:54 · Италия. Серия А
Президент «Наполи»: «Кварацхелия не входит в наши планы»
15:53 · Италия. Серия А
Перишич и «Интер» пока не могут договориться о новом контракте
15:44 · Англия. Премьер-лига
Агент Дибалы скоро встретится с представителями «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Манчестер Сити»
15:38 · Италия. Серия А
«Интер» потребует за Де Врея 20 миллионов евро
15:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» не готов бороться за Чуамени
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» выбывает из гонки за подписание Погба
14:33 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» надеются построить новый стадион к 2027 году
14:16 · Италия. Серия А
«Ювентус» интересуется защитником «Удинезе»
Все новости
Рекомендуем