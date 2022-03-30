«Интер» нацелился на Ангилери

Миланский «Интер» в летнее межсезонье попытается приобрести защитника аргентинского «Ривер Плейта» Фабрицио Ангилери. Как сообщает Football Italia, футболист является одним из предпочтительных вариантов для «нерадзурри» на усиление обороны.

На данный момент Ангилери не намерен продлевать контракт с «Ривер Плейтом». Этим готов воспользоваться «Интер», который хочет бесплатно заполучить игрока следующим летом. Вполне возможно, что аргентинец покупается в качестве потенциальной замены Ивану Перишичу, который пока что не может согласовать с руководством «Интера» новое соглашение.

Отметим, что у Ангилери также есть итальянский паспорт, поэтому футболист не нарушит в команде дозволенный лимит иностранцев.