«Ювентус» готов предложить Погба не более 10 миллионов евро в год

Туринский «Ювентус» рассматривает вариант с возвращением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в Турин. Напомним, что контракт француза с «красными дьяволами» истекает по окончанию сезона.

Как отмечает Football Italia, «Ювентус» готов предложить своему бывшему футболисту зарплату в 10 миллионов евро за сезон. На данный момент Погба зарабатывает в «Манчестер Юнайтед» 15 миллионов.

Ещё одними претендентами на приглашение Погба в качестве свободного агента являются мадридский «Реал» и «ПСЖ». Сам француз недавно заявил, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», так как команда уже долгие годы не может выиграть ни одного трофея.