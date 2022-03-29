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«Ювентус» готов предложить Погба не более 10 миллионов евро в год

29 Марта 2022 • 17:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Лестер
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02.04 19:30
Туринский «Ювентус» рассматривает вариант с возвращением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в Турин. Напомним, что контракт француза с «красными дьяволами» истекает по окончанию сезона.
 
Как отмечает Football Italia, «Ювентус» готов предложить своему бывшему футболисту зарплату в 10 миллионов евро за сезон. На данный момент Погба зарабатывает в «Манчестер Юнайтед» 15 миллионов.
 
Ещё одними претендентами на приглашение Погба в качестве свободного агента являются мадридский «Реал» и «ПСЖ». Сам француз недавно заявил, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», так как команда уже долгие годы не может выиграть ни одного трофея.
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба
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