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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не проиграл «Ювентусу» ни в одном из обоих матчей сезона впервые с 2008-2009

04 Апреля 2022 • 01:21 Комментировать
Ювентус
0:1
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» победил в матче с туринским «Ювентусом», набрав важнейшие три очка. В матче ервого тура команды разошлись миром - 1:1. Таким образом, «Интер» ни разу не проиграл «Ювентусу» в ходе сезона впервые с чемпионата 2008-2009.

Тогда «Интер» победил с минимальным счетом в первом круге и сыграл вничью во втором, по итогам чемпионата став обладателем «скудетто». Повторится ли история в этот раз, покажут ближайшие полтора месяца.

Пока же «Интер» благодаря победе подтянулся к «Милану», но «россонери» еще предстоит матч с «Болоньей» в понедельник.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус
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окончен Сампдория 0:1 Рома 4.60 3.80 1.75
окончен Ювентус 0:1 Интер Милан 2.95 3.15 2.70
04.04  19:30 Верона ... Дженоа 1.72 3.80 5.00
04.04  21:45 Милан ... Болонья 1.44 4.70 7.40
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