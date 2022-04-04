«Интер» не проиграл «Ювентусу» ни в одном из обоих матчей сезона впервые с 2008-2009

Миланский «Интер» победил в матче с туринским «Ювентусом», набрав важнейшие три очка. В матче ервого тура команды разошлись миром - 1:1. Таким образом, «Интер» ни разу не проиграл «Ювентусу» в ходе сезона впервые с чемпионата 2008-2009.

Тогда «Интер» победил с минимальным счетом в первом круге и сыграл вничью во втором, по итогам чемпионата став обладателем «скудетто». Повторится ли история в этот раз, покажут ближайшие полтора месяца.

Пока же «Интер» благодаря победе подтянулся к «Милану», но «россонери» еще предстоит матч с «Болоньей» в понедельник.