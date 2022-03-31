Легенда «Интера» Бергоми: «Я бы вернул Лукаку в клуб»

Легендарный в прошлом футболист миланского «Интера» Беппе Бергоми рассказал о том, что на месте руководства «нерадзурри» вернул бы в команду бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который на данный момент переживает не лучший отрезок в «Челси». Также итальянец добавил, что Симоне Индзаги летом назвал Лукаку «самым сильным нападающим», с которым ему приходилось работать.

«Лукаку был лучшим нападающим в Италии. При всём уважении к Эдину Джеко, «Интер» был сильнее с Лукаку. Летом Симоне Индзаги сказал мне, что Лукаку – самый сильный форвард, с которым ему приходилось работать. На месте руководства, я бы вернул его в «Интер», – заявил Бергоми.