Индзаги: «Ювентус» не доставил нам много проблем

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился с журналистами своим мнением по поводу поединка с туринским «Ювентусом».

Индзаги сказал, что, по большому счёту, футболисты «Ювентуса» не доставили его команде каких-то больших проблем. Симоне отметил, что «старая синьора» дважды попала в каркас ворот, а так, миланский клуб полностью контролировал ход встречи и в итоге добился вполне справедливой победы.

Напомним, что «чёрно-синие» минимально обыграли на выезде «Ювентус» со счётом 1:0 благодаря голу с пенальти от Хакана Чалханоглу.