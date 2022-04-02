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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини всё ещё может перебраться в клуб из МЛС

02 Апреля 2022 • 13:32 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
2.85 3.30 2.50
03.04 21:45
Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вопреки слухам о завершении карьеры может переехать в клуб из США. Напомним, что контракт итальянского ветерана заканчивается по окончанию нынешнего сезона.
 
Как сообщает Football Italia, о том, в какой именно клуб из МЛС может переехать Кьеллини пока неизвестно. Ранее появлялись слухи, что в услугах 37-летнего защитника заинтересован «Интер» Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм.
 
Напомним, что ранее в МЛС согласился перейти нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье, который зимой подписал предварительный контракт с «Торонто». В этом сезоне на счету Кьеллини 14 матчей в Серии А.
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини МЛС
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