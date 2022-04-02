Кьеллини всё ещё может перебраться в клуб из МЛС

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вопреки слухам о завершении карьеры может переехать в клуб из США. Напомним, что контракт итальянского ветерана заканчивается по окончанию нынешнего сезона.

Как сообщает Football Italia, о том, в какой именно клуб из МЛС может переехать Кьеллини пока неизвестно. Ранее появлялись слухи, что в услугах 37-летнего защитника заинтересован «Интер» Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм.

Напомним, что ранее в МЛС согласился перейти нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье, который зимой подписал предварительный контракт с «Торонто». В этом сезоне на счету Кьеллини 14 матчей в Серии А.