«Ювентус» готов предложить четырехлетний контракт Жоржиньо

Как мы уже сообщали, выступающий в «Челси» натурализованный итальянец Жоржиньо жаждет вернуться в Италию и выступать в одном из клубов Серии А. Его агент Жоао Сантос подтвердил, что мечтой Жоржиньо являются успешные выступления в Италии. И есть клуб, готовый замахнуться на его услуги - это туринский «Ювентус». По информации Calciomercato, «Ювентус» готов предложить Жоржиньо четырехлетний контракт.

Сумма возможной сделки и прочие финансовые условия не сообщаются, но портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро. Жоржиньо выступает за «Челси» с 2018 года, ранее он защищал цвета «Наполи» в течение четырех лет.