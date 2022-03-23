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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов предложить четырехлетний контракт Жоржиньо

23 Марта 2022 • 22:41 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
2.75 3.30 2.60
03.04 21:45

Как мы уже сообщали, выступающий в «Челси» натурализованный итальянец Жоржиньо жаждет вернуться в Италию и выступать в одном из клубов Серии А. Его агент Жоао Сантос подтвердил, что мечтой Жоржиньо являются успешные выступления в Италии. И есть клуб, готовый замахнуться на его услуги - это туринский «Ювентус». По информации Calciomercato, «Ювентус» готов предложить Жоржиньо четырехлетний контракт.

Сумма возможной сделки и прочие финансовые условия не сообщаются, но портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро. Жоржиньо выступает за «Челси» с 2018 года, ранее он защищал цвета «Наполи» в течение четырех лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Жоржиньо
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