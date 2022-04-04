Симоне Индзаги не спешит с выводами

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал события победного для его команды матча с «Ювентусом», который принес «Интеру» победу с минимальным счетом. Действующий чемпион «Интер» продолжает погоню за «Наполи» и «Миланом».

- Очень доволен победой, мы не побеждали тут десять лет. Но мы все равно не являемся фаворитом чемпионата. Важно, что сохранился контакт с «Миланом» и «Наполи». Мы должны держаться с ними вместе. Очень надеюсь, что удастся отыграть потери очков, которые случились с нами в последних матчах, - заявил Индзаги, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.