«Бавария» нацелилась на Дюмриза

Мюнхенская «Бавария» в летнее межсезонье может пополнить свои ряды правым защитником миланского «Интера» Дензелом Дюмризом. Как сообщает Bild, нидерландский футболист является предпочтительным вариантом для главного тренера «красного» Дензела Дюмриза.

Также отмечается, что альтернативой нидерландцу является защитник амстердамского «Аякса» Нуссер Мазрауи. Контракт марокканца с нынешним клубом истекает в конце сезона, поэтому уже летом он будет доступен в качестве свободного агента.

Напомним, что Дюмфриз в этом сезоне за «Интер» 4 гола и отметился 4 голевыми передачами. Защитник перебрался в стан «нерадзурри» летом 2021 года после успешного выступления за сборную Нидерландов на Евро-2020.