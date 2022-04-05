«Фрайбург» подал апелляцию на результат матча с «Баварией»

Представители «Фрайбурга» заявили, что собираются обжаловать результат результат матча с «Баварией» после того, как чемпионы Бундеслиги выставили на поле 12-го игрока во втором тайме. В клубе сообщили, что хотят намерены настаивать на аннулировании результата.

«Мы стоим перед дилеммой не по своей вине», — говорится в официальном заявлении клуба. «Фрайбург» не принимал участия и не влиял на события, связанные с процессом. Тем не менее, юридические и процессуальные нормы DFB формально вынуждают нас играть активную роль, чтобы юридически проверить процессы».

В матче минувшего тура Бундеслиги между «Баварией» и «Фрайбургом» во втором тайме на поле в один из моментов оказалось 12 игроков мюнхенского клуба. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу «Баварии».