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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» подал апелляцию на результат матча с «Баварией»

05 Апреля 2022 • 09:28 Комментировать
Фрайбург
1:4
Бавария
окончен

Представители «Фрайбурга» заявили, что собираются обжаловать результат результат матча с «Баварией» после того, как чемпионы Бундеслиги выставили на поле 12-го игрока во втором тайме. В клубе сообщили, что хотят намерены настаивать на аннулировании результата.

«Мы стоим перед дилеммой не по своей вине», — говорится в официальном заявлении клуба. «Фрайбург» не принимал участия и не влиял на события, связанные с процессом. Тем не менее, юридические и процессуальные нормы DFB формально вынуждают нас играть активную роль, чтобы юридически проверить процессы».

В матче минувшего тура Бундеслиги между «Баварией» и «Фрайбургом» во втором тайме на поле в один из моментов оказалось 12 игроков мюнхенского клуба. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу «Баварии».

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Бавария Фрайбург
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