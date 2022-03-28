Ибрагимович: «Бавария» – невероятный клуб»

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о мюнхенской «Баварии».

«Мне интересна Бундеслига и мюнхенская «Бавария». Это невероятный клуб, – заявил знаменитый форвард в интервью немецкому изданию Bild. – Всякий раз, играя против них, я был впечатлён стадионом, различными объектами, организацией. История «Баварии» тоже весьма впечатляет», – заключил швед.

Златан Ибрагимович поиграл в Италии, Испании, Англии и Франции, но никогда не выступал в чемпионате Германии.

Текущий контракт 40-летнего нападающего с «Миланом» истекает по окончании сезона.