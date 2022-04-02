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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» победила «Фрайбург» и помогла Доменико Тедеско

02 Апреля 2022 • 18:31 Комментировать
Фрайбург
1:4
Бавария
окончен

Мюнхенская «Бавария» одержала уверенную победу в 28-м туре чемпионата Германии, обыграв «Фрайбург» (4:1) в гостях.

За «Баварию» голы забили Леон Горецка, Серж Гнабри, Кингсли Коман и Марсель Забитцер, поставивший финальную точку в добавленное время. Единственный мяч за хозяев поля провёл Нильс Петерсен.

После победы «Бавария» вновь опережает ближайшего конкурента – дортмундскую «Боруссию» – на девять очков. Поражение «Фрайбурга» же сыграло на руку команде Доменико Тедеско «РБ Лейпцигу», который имеет игру в запасе и все шансы закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Фрайбург 1:4Бавария
  58'Горецка Леон (0:1)
(1:1) Петерсен Нильс63'   
  73'Гнабри Серж (1:2)
  82'Коман Кингсли (1:3)
  90' (1:4)
Флеккен МаркГульде Мануэль  84' (Хаберер Яник (  84') Линхарт ФилиппШлоттербек НикоШмид Жонатан  70' (Сике Уго (  70') Эггештайн Максимилиан  84' (Чон У-Ён (  84') Хёфлер НиколасГюнтер Кристиан   70'Хёлер Лукас  83' (Вайсхаупт Ноа (  83') Грифо ВинченцоШаллаи Роланд  63' (Петерсен Нильс (  63')
Запасные: Сильдиллия КилианнШлоттербек КевенУфофф Бенджамин
Нойер МануэльПавар Бенжамен  73' (Гнабри Серж (  73') Ньянзу ТангиЮпамекано Део   90'Эрнандес ЛюкаКиммих ЙозуаГорецка Леон  62' (Толиссо Корентен (  62'Забитцер Марсель  84') Сане ЛеройМюллер ТомасКоман Кингсли  84' (Зюле Никлас (  84') Левандовски Роберт  63' (Мусиала Джамал (  63')
Запасные: Рока МаркРичардс ОмарУльрайх СвенЧупо-Мотинг ЭрикАльфонсо ДэвисСтанишич Йосип
02 апреля. Стадион "Europa-Park Stadion".

 

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окончен Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт 1.43 4.80 7.30
окончен Арминия 1:1 Штуттгарт
окончен Фрайбург 1:4 Бавария 5.60 4.80 1.50
окончен Байер Л 2:1 Герта 1.43 5.00 6.90
окончен Хоффенхайм 1:2 Бохум 1.50 4.40 6.30
02.04  19:30 Боруссия Д ... РБ Лейпциг 2.03 4.00 3.35
03.04  16:30 Аугсбург ... Вольфсбург 2.55 3.50 2.75
03.04  18:30 Боруссия М ... Майнц 2.07 3.80 3.40
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