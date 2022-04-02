«Бавария» победила «Фрайбург» и помогла Доменико Тедеско

Мюнхенская «Бавария» одержала уверенную победу в 28-м туре чемпионата Германии, обыграв «Фрайбург» (4:1) в гостях.
За «Баварию» голы забили Леон Горецка, Серж Гнабри, Кингсли Коман и Марсель Забитцер, поставивший финальную точку в добавленное время. Единственный мяч за хозяев поля провёл Нильс Петерсен.
После победы «Бавария» вновь опережает ближайшего конкурента – дортмундскую «Боруссию» – на девять очков. Поражение «Фрайбурга» же сыграло на руку команде Доменико Тедеско «РБ Лейпцигу», который имеет игру в запасе и все шансы закрепиться в зоне Лиги чемпионов.
Протокол игры
|58'Горецка Леон (0:1)
|(1:1) Петерсен Нильс63'
|73'Гнабри Серж (1:2)
|82'Коман Кингсли (1:3)
|90' (1:4)
Флеккен Марк•Гульде Мануэль 84' (Хаберер Яник ( 84') •Линхарт Филипп•Шлоттербек Нико•Шмид Жонатан 70' (Сике Уго ( 70') •Эггештайн Максимилиан 84' (Чон У-Ён ( 84') •Хёфлер Николас•Гюнтер Кристиан • 70'Хёлер Лукас 83' (Вайсхаупт Ноа ( 83') •Грифо Винченцо•Шаллаи Роланд 63' (Петерсен Нильс ( 63')
Нойер Мануэль•Павар Бенжамен 73' (Гнабри Серж ( 73') •Ньянзу Танги•Юпамекано Део • 90'Эрнандес Люка•Киммих Йозуа•Горецка Леон 62' (Толиссо Корентен ( 62'•Забитцер Марсель 84') •Сане Лерой•Мюллер Томас•Коман Кингсли 84' (Зюле Никлас ( 84') •Левандовски Роберт 63' (Мусиала Джамал ( 63')
02 апреля. Стадион "Europa-Park Stadion".