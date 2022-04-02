«Бавария» победила «Фрайбург» и помогла Доменико Тедеско

Мюнхенская «Бавария» одержала уверенную победу в 28-м туре чемпионата Германии, обыграв «Фрайбург» (4:1) в гостях.

За «Баварию» голы забили Леон Горецка, Серж Гнабри, Кингсли Коман и Марсель Забитцер, поставивший финальную точку в добавленное время. Единственный мяч за хозяев поля провёл Нильс Петерсен.

После победы «Бавария» вновь опережает ближайшего конкурента – дортмундскую «Боруссию» – на девять очков. Поражение «Фрайбурга» же сыграло на руку команде Доменико Тедеско «РБ Лейпцигу», который имеет игру в запасе и все шансы закрепиться в зоне Лиги чемпионов.