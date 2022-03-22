Баббель: Ситуация с Левандовски превращается в цирк

Еще один бывший футболист «Баварии» Маркус Баббель считает, что польский нападающий Роберт Левандовски зря не соглашается на продление контракта с клубом и превращает этот вопрос в цирк. По словам Баббеля, «Бавария» уже сделала для него все, что могла.

- Он говорит, что его не ценят, но это уже даже не смешно. Ни один другой игрок «Баварии» не получал столько почестей. Мюллер, к примеру, не превращал продление своего контракта в цирк. Левандовски получает 25 миллионов и хочет ещё, хотя никто другой в клубе не зарабатывает столько. Он и раньше куда-то порывался уйти, говорил про отсутствие чувства идентичности с клубом... А «Бавария», несмотря на все это, всегда была на его стороне - недоумевает Баббель, слова которого цитирует Il Posticipo.