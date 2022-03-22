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Баббель: Ситуация с Левандовски превращается в цирк

22 Марта 2022 • 01:05 Комментировать
Фрайбург
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Бавария
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02.04 16:30

Еще один бывший футболист «Баварии» Маркус Баббель считает, что польский нападающий Роберт Левандовски зря не соглашается на продление контракта с клубом и превращает этот вопрос в цирк. По словам Баббеля, «Бавария» уже сделала для него все, что могла.

- Он говорит, что его не ценят, но это уже даже не смешно. Ни один другой игрок «Баварии» не получал столько почестей. Мюллер, к примеру, не превращал продление своего контракта  в цирк. Левандовски получает 25 миллионов и хочет ещё, хотя никто другой в клубе не зарабатывает столько. Он и раньше куда-то порывался уйти, говорил про отсутствие чувства идентичности с клубом... А «Бавария», несмотря на все это, всегда была на его стороне - недоумевает Баббель, слова которого цитирует Il Posticipo.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маркус Баббель Роберт Левандовски
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ФРАЙБУРГ БАВАРИЯ
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