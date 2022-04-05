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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Не понимаю, зачем «Фрайбург» подаёт апелляцию»

05 Апреля 2022 • 18:08 Комментировать
Фрайбург
1:4
Бавария
окончен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал решение «Фрайбурга» подать апелляцию на результат матча 28-го тура Бундеслиги, в котором мюнхенцы одержали уверенную победу (4:1).

«Не могу понять, почему они это делают. Всё равно «Фрайбург» не забил бы два мяча за эти 18 секунд. Я не стал бы подавать апелляцию», — цитирует Нагельсманна LEquip.

Напомним, в концовке матча на поле одновременно оказалось 12 игроков «Баварии». Многие футбольные эксперты уже высказались на эту тему, призвав наказать мюнхенский клуб.

После 28 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, «Фрайбург» расположился на 5-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фрайбург Юлиан Нагельсманн
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