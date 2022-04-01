Нагельсманн решил стать вегетарианцем

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн объявил о том, что стал вегетарианцем. Это достаточно популярный тренд для Германии, в которой традиционно сильно влияние так называемых «зеленых». Нагельсманн пояснил причины своего решения - любовь к животным, а также забота об окружающей среде.

- Забота о животных и окружающей среде - это не пустой звук для меня. Я считаю, что эти ценности должны быть важными для всех, не только для меня. Я отказываюсь не только от мяча, но и от рыбы. Не испытываю никакого дискомфорта, если мне предлагают мясо. Просто не ем, - заявил Нагельсманн, слова которого цитирует ITASportPress.