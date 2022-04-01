Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн решил стать вегетарианцем

01 Апреля 2022 • 21:54 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
5.70 4.80 1.50
Через 17 ч. 21 мин.

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн объявил о том, что стал вегетарианцем. Это достаточно популярный тренд для Германии, в которой традиционно сильно влияние так называемых «зеленых». Нагельсманн пояснил причины своего решения - любовь к животным, а также забота об окружающей среде.

- Забота о животных и окружающей среде - это не пустой звук для меня. Я считаю, что эти ценности должны быть важными для всех, не только для меня. Я отказываюсь не только от мяча, но и от рыбы. Не испытываю никакого дискомфорта, если мне предлагают мясо. Просто не ем, - заявил Нагельсманн, слова которого цитирует ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАЙБУРГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 70 минута Унион Берлин 1:0 Кёльн 2.07 3.70 3.50
02.04  16:30 Айнтрахт Фр ... Гройтер Фюрт 1.58 4.60 5.20
02.04  16:30 Арминия ... Штуттгарт 2.39 3.55 2.95
02.04  16:30 Фрайбург ... Бавария 5.00 4.80 1.58
02.04  16:30 Байер Л ... Герта 1.36 5.80 7.80
02.04  16:30 Хоффенхайм ... Бохум 1.60 4.40 5.40
02.04  19:30 Боруссия Д ... РБ Лейпциг 2.03 4.00 3.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
21:54 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн решил стать вегетарианцем
20:46 · Германия. Бундеслига
Холанн определится со своим будущим в апреле
18:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на Дюмриза
17:39 · Германия. Бундеслига
Тен Хаг: «Гравенберх в «Баварии»? Это был бы отличный переход для него»
14:22 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски контактирует с «ПСЖ» и «Барселоной»
13:56 · Германия. Бундеслига
Левандовски: Я знаю себе цену
13:30 · Германия. Бундеслига
Левандовски: Возможно, я достиг своего пика
12:22 · Германия. Бундеслига
Marca: «Реал» потерял интерес к Холанну
09:53 · Германия. Бундеслига
Румменигге: «Когда вижу, как освистывают Месси, сердце обливается кровью»
09:03 · Англия. Премьер-лига
Авонийи может вернуться в АПЛ
09:00 · Германия. Бундеслига
Кафанов назвал голкиперов, которые изменили мировой футбол
31 Марта
23:32 · Россия. Премьер-лига
Тедеско попытался сравнить нынешний состав «РБ Лейпцига» со «Спартаковским»
20:22 · Германия. Бундеслига
«Лейпциг» в ближайшее время начнет переговоры с Нкунку о продлении контракта
18:18 · Германия. Бундеслига
Тедеско высказался о Холанне в преддверии матча с «Боруссией» в Бундеслиге
15:08 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сделала окончательное предложение по Холанну
Все новости
Рекомендуем