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Томас Мюллер и «Бавария» ведут переговоры о продлении контракта

02 Апреля 2022 • 00:17 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
5.60 4.80 1.50
Через 15 ч. 12 мин.

Томас Мюллер и мюнхенская «Бавария» в скором времени могут объявить о продлении сотрудничества.

Агент 32-летнего игрока провёл встречу с представителями клуба, на которой обсуждались условия новой сделки, о чём сообщает Sky Sport Germany. Недавно Мюллер объявил о желании подписать новое долгосрочное соглашение с «Баварией». Мюнхенцы в свою очередь надеются, что новый договор с атакующим полузащитником будет рассчитан как минимум до 2025 года.

Томас Мюллер проводит в «Баварии» всю профессиональную карьеру. На его счету 618 матчей в составе клуба, 226 забитых мячей и более 200 результативных передач во всех турнирах.

Действующий контракт Мюллера с баварцами истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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