Нкунку не по карману «Баварии»

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку продолжает оставаться на радаре у мюнхенской «Баварии», но ближайшим летом трансфер видится маловероятным. По сообщениям немецкого журналиста Кристиана Фалька, «Баварию» не устраивает цена, которую «Лейпциг» запрашивает за своего футболиста.

Напомним, что недавно Нкунку получил свой первый вызов в сборную Франции. Главный тренер Дидье Дешам заявил, что считает полузащитника игроком мирового уровня.

В этом сезоне Нкунку забил 26 голов и отдал 10 голевых передач во всех турнирах. Благодаря этому футболист стал главной трансферной целью ведущих клубов Европы, среди которых также числится «Манчестер Юнайтед».