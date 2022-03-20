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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» проявляет интерес к Порро

20 Марта 2022 • 22:50 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
02.04 16:30

Защитник «Манчестер Сити» Педро Порро, на правах аренды выступающий за «Спортинг», может продолжить карьеру в «Баварии».

Мюнхенцы ведут поиски нового правого защитника, поскольку главный тренер Юлиан Нагельсманн видит Бенжамена Павара в центре обороны, а не на фланге. По сведениям A Bola, с целью укрепления правого края может быть подписан Педро Порро, проводящий успешный сезон в португальском «Спортинге».

В услугах 22-летнего испанца также заинтересован мадридский «Реал». «Спортинг» может выкупить игрока у «Манчестер Сити» за 8,5 млн евро.

Педро Порро отметился 4 голами и 7 результативными передачами в 28 матчах за клуб из столицы Португалии. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Спортинг Лиссабон Педро Порро
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