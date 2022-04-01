Агент Левандовски контактирует с «ПСЖ» и «Барселоной»

Агент Пини Захави, который представляет интересы нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, старается пристроить своего клиента в «Барселону» или «ПСЖ». Как сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк из Bild, сделка может состояться уже следующим летом.

При этом отмечается, что «Бавария» знает о контактах между Захави и руководством «Барселоны» и «ПСЖ». Контракт Левандовски с мюнхенским клубом рассчитан до 2023 года, поэтому немцы могут продать футболиста следующим летом, чтобы выручить за него хоть какие-то средства.

В этом сезоне Левандовски забил 31 гол в чемпионате Германии.