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Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент Левандовски контактирует с «ПСЖ» и «Барселоной»

01 Апреля 2022 • 14:22 Комментировать
Фрайбург
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Бавария
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02.04 16:30
Агент Пини Захави, который представляет интересы нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, старается пристроить своего клиента в «Барселону» или «ПСЖ». Как сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк из Bild, сделка может состояться уже следующим летом.
 
При этом отмечается, что «Бавария» знает о контактах между Захави и руководством «Барселоны» и «ПСЖ». Контракт Левандовски с мюнхенским клубом рассчитан до 2023 года, поэтому немцы могут продать футболиста следующим летом, чтобы выручить за него хоть какие-то средства.
 
В этом сезоне Левандовски забил 31 гол в чемпионате Германии.
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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона ПСЖ Роберт Левандовски
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