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Чемпионат Германии. Бундеслига

Эксперт: «12 игроков «Баварии» на поле – это ошибка судьи»

05 Апреля 2022 • 09:12 Комментировать
Фрайбург
1:4
Бавария
окончен

По словам инструктора Немецкой футбольной ассоциации (DFB) Лутца Вагнера, мюнхенская «Бавария», игравщая с 12 футболистами в конце матча Бундеслиги против «Фрайбурга» - это ошибка официальных лиц, а не главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

«Обычно судья или кто-то из его команды должен убедиться, что количество игроков правильное, прежде чем игра продолжится. Он этого не делал, значит, это ошибка рефери», - сказал GOAL бывший судья Бундеслиги и инструктор DFB.

Глава DFB также отверг мнение, что Коману повезло избежать наказания за то, что он остался на поле.

«Игрок не вел себя неспортивно. Не его вина, что замена не прошла должным образом, потому что табло от менеджера команды отображалось неправильно», - сказал Вагнер.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фрайбург
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