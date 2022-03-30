«Бавария» готова отпустить Толиссо

Центральный полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентен Толиссо может стать свободным агентом по окончании сезона.

Контракт Толиссо с «Баварией» истекает через три месяца, а боссы клуба не готовы удовлетворить финансовые требования игрока по новому контракту, о чём сообщает Sport Bild.

Известно, что интерес к 27-летнему хавбеку проявляли английский «Ливерпуль» и «Реал» из Мадрида. Существует также вариант с возвращением во французский «Лион», воспитанником которого является Толиссо.

В текущем сезоне француз отыграл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, став автором 3 голов и 3 результативных передач.