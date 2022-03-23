«Бавария» и Забитцер могут расстаться летом

Хавбек мюнхенской «Баварии» Марсель Забитцер готов покинуть клуб уже грядущим летом. Проблема кроется в его взаимоотношениях с главным тренером клуба Юлиан Нагельсманном, с которым он практически не общается. Как сообщает Bild, игрок подумывает покинуть клуб, несмотря на то, что его контракт действует до 2025 года. Забитцер проводит свой первый сезон в «Баварии», он перебрался в команду из «РБ Лейпцига».

В текущем сезоне 28-летний футболист провел уже девятнадцать матчей, в которых, однако, не забил ни одного мяча. «Бавария» лидирует в турнирной таблице немецкого чемпионата, опережая на шесть очков ближайшего преследователя - дортмундскую «Боруссию».