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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» и Забитцер могут расстаться летом

23 Марта 2022 • 04:45 Комментировать
Фрайбург
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Бавария
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02.04 16:30

Хавбек мюнхенской «Баварии» Марсель Забитцер готов покинуть клуб уже грядущим летом. Проблема кроется в его взаимоотношениях с главным тренером клуба Юлиан Нагельсманном, с которым он практически не общается. Как сообщает Bild, игрок подумывает покинуть клуб, несмотря на то, что его контракт действует до 2025 года. Забитцер проводит свой первый сезон в «Баварии», он перебрался в команду из «РБ Лейпцига».

В текущем сезоне 28-летний футболист провел уже девятнадцать матчей, в которых, однако, не забил ни одного мяча. «Бавария» лидирует в турнирной таблице немецкого чемпионата, опережая на шесть очков ближайшего преследователя - дортмундскую «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Марсель Забитцер
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ФРАЙБУРГ БАВАРИЯ
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