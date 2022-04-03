Бывший футболист «Баварии» считает, что мюнхенцы должны быть наказаны за 12 игроков в матче с «Фрайбургом»

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Дитмар Хаманн прокомментировал эпизод, произошедший матче в матче 28-го тура Бундеслиги между мюнхенцами и «Фрайбургом».

На 86-й минуте игра была остановлена по причине того, что тренерский штаб гостей использовал четыре замены вместо положенных трёх. Однако матч всё равно был продолжен, несмотря на то, что у «Баварии» одновременно находилось 12 игроков на поле.

«Это нарушение правил. Если один игрок выходит на поле, то другой должен уйти. Не сомневаюсь в том, что «Бавария» должна быть наказана», — приводит слова Ханнана Sky Germany.

Сама встреча завершилась убедительной победой мюнхенцев (4:1). Этот результат позволил ещё сильнее оторваться от дортмундской «Боруссии», вчера с таким же счётом уступившей «Лейпцигу». Теперь разрыв между первым и вторым местом составляет 9 очков.