Суд отклонил апелляцию «Фрайбурга» на результат матча с «Баварией»

Спортивный суд немецкого футбольного союза отклонил апелляцию «Фрайбурга» на результат матча 28-го тура Бундеслиги против «Баварии» (1:4).

В конце игры на протяжении 17 секунд на поле находилось одновременно 12 игроков мюнхенской команды из-за путаницы с заменами.

Суд определил, что «Бавария» не несёт ответственности за этот эпизод, а ошибку допустили судьи.

После 28 туров команда Юлиана Нагельсманна уверенно лидирует в чемпионате Германии, набрав 66 очков. Преимущество над, преследующих мюнхенцев, дортмундской «Боруссией» составляет девять баллов. «Фрайбург» идёт пятым, имея в своём активе 45 очков.