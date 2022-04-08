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Чемпионат Германии. Бундеслига

Суд отклонил апелляцию «Фрайбурга» на результат матча с «Баварией»

08 Апреля 2022 • 13:58 Комментировать
Фрайбург
1:4
Бавария
окончен

Спортивный суд немецкого футбольного союза отклонил апелляцию «Фрайбурга» на результат матча 28-го тура Бундеслиги против «Баварии» (1:4).

В конце игры на протяжении 17 секунд на поле находилось одновременно 12 игроков мюнхенской команды из-за путаницы с заменами.

Суд определил, что «Бавария» не несёт ответственности за этот эпизод, а ошибку допустили судьи.

После 28 туров команда Юлиана Нагельсманна уверенно лидирует в чемпионате Германии, набрав 66 очков. Преимущество над, преследующих мюнхенцев, дортмундской «Боруссией» составляет девять баллов. «Фрайбург» идёт пятым, имея в своём активе 45 очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фрайбург
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08.04  21:30 Штуттгарт ... Боруссия Д 3.95 4.20 1.83
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