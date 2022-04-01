Тен Хаг: «Гравенберх в «Баварии»? Это был бы отличный переход для него»

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о переходе полузащитника Райана Гравенберха в мюнхенскую «Баварию». Наставник заявил, что для его подопечного это был бы отличный шаг в карьере.

«Гравенберх в «Баварию»? Это был бы отличный переход для него. Определённо. Я думаю, мы были бы лёгким соперником для «Баварии». Что касается Мазрауи, то я считаю, что он тоже отлично справился бы в Бундеслиге», – сказал тен Хаг на своей пресс-конференции.

Напомним, что ранее Гравенберха также связывали с переходом в «Барселону». Сам тен Хаг считается фаворитом на назначение в «Манчестер Юнайтед» следующим летом.