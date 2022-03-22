Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Клуб целует ему задницу, чего еще он хочет?» - легендарные футболисты «Баварии» возмущены поведением Левандовски

22 Марта 2022 • 00:37 Комментировать (1)
Фрайбург
...
Бавария
6.70 4.80 1.45
02.04 16:30

В мюнхенской «Баварии» сохраняется неясность с продлением контракта польского нападающего Роберта Левандовски. И это начинает действовать на нервы многим бывшим игрокам клуба, считающим, что поляку пора прекратить строить из себя принцессу.

- Какие он еще просит признания? Руководство и так всегда хвалит его, хочет продлить контракт, он получает больше всех. «Бавария» целует его задницу каждый день, чего он хочет еще, может, чтобы ему стригли ногти на пальцах ног?, - вопрошает, к примеру, бывший футболист мюнхенского клуба Марио Баслер, слова которого цитирует испанское издание AS.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Марио Баслер Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАЙБУРГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
01:34 · Германия. Бундеслига
Шик пропустит важный матч сборной Чехии
01:12 · Германия. Бундеслига
Футболист «Баварии» может перебраться в «Реал»
01:05 · Германия. Бундеслига
Баббель: Ситуация с Левандовски превращается в цирк
00:49 · Германия. Бундеслига
Вайнцирль установил новый антирекорд Бундеслиги
00:37 · Германия. Бундеслига
«Клуб целует ему задницу, чего еще он хочет?» - легендарные футболисты «Баварии» возмущены поведением Левандовски 1
00:01 · Германия. Бундеслига
Кан от лица «Баварии» выступил против дискриминации
21 Марта
20:05 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Мы не будем продавать ключевых игроков»
14:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложила Мазрауи 10 миллионов евро в год
11:55 · Германия. Бундеслига
Фанаты «Баварии» про Нойера: Он или гений, или – ненормальный
10:37 · Германия. Бундеслига
«Барселона» и «Реал» включились в борьбу за Педро Порро
09:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова подписать футболиста «Аякса»
09:25 · Германия. Бундеслига
Тедеско: «Лейпциг» должен был побеждать в матче с «Айнтрахтом»
20 Марта
23:53 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» потеряла очки в матче с «Кёльном»
22:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» проявляет интерес к Порро
21:40 · Германия. Бундеслига
«Байер» обыграл «Вольфсбург» благодаря дублю Паулиньо
Все новости
Рекомендуем