«Клуб целует ему задницу, чего еще он хочет?» - легендарные футболисты «Баварии» возмущены поведением Левандовски

В мюнхенской «Баварии» сохраняется неясность с продлением контракта польского нападающего Роберта Левандовски. И это начинает действовать на нервы многим бывшим игрокам клуба, считающим, что поляку пора прекратить строить из себя принцессу.

- Какие он еще просит признания? Руководство и так всегда хвалит его, хочет продлить контракт, он получает больше всех. «Бавария» целует его задницу каждый день, чего он хочет еще, может, чтобы ему стригли ногти на пальцах ног?, - вопрошает, к примеру, бывший футболист мюнхенского клуба Марио Баслер, слова которого цитирует испанское издание AS.